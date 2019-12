Zimný Kľak

Len nedávno som bola na rovnakej trase z Fačkovského sedla na Malofatranský Kľak, to bola ešte jeseň, ale tento krát bola príroda ako krásna zimná rozprávka.

Ráno cestou slnko svietilo na hory, tak som predpokladala, že bude slnečný deň, s jasnou oblohou. Keď som však prišla do Fačkovského sedla, obloha bola zatiahnutá a slnko presvitalo len úzkou štrbinou.

Predo mnou išla hore skupina turistov, zrejme boli prví, nakoľko parkovisko pri hlavnej ceste bolo ešte prázdne.

Parkovisko a lyžiarske stredisko Skiarena Fačkovské sedlo

Pohľad na Kľak z parkoviska

Z Fačkovského sedla vedie k smerovníku Stará cesta červené turistické značenie, je to prvé stúpanie. Odtiaľ vedie žlté turistické značenie cez Reváňske sedlo, na vrchol Kľaku.

stúpanie k smerovníku Stará cesta

chodník na Reváň

serpentíny na Reváňske sedlo

Chodník už pár rokov križuje spadnutý strom, ktosi ho označil ako zlatú bránu.

Zlatá brána

Po tomto úseku som sa rozhodla že nepôjdem po novo vyznačenej žltej turistickej trase na lúku, ale budem pokračovať tou pôvodnou. Ukázalo sa to ako dobrá voľba, hlavne v zimnom období, lebo presmerovaný chodník dosť prudko stúpa lesom.

S pribúdajúcou nadmorskou výškou pribúdalo aj snehu.

zasneženým chodníkom

Miestami sa z chodníka naskytol výhľad na vrchol Kľaku.

Kľak

Zanedlho som vyšla z lesa na Reváňske sedlo.

Výhľady z Reváňskeho sedla

Vlaňajší ťažký sneh polámal vrcholky smrekov.

zlomený smrek

Pokračujem ďalej okrajom lúky k lesu. Smreky sú obťažkané snehom, na rozdiel od dolín tu už vládne zima.

okrajom lúky

Vchádzam do lesa, stúpanie už nie je také výrazné, je to taká prechádzková trasa.

výhľad z chodníka na Kľak

Vychádzam z lesa, od smerovníka Pod skalou by to malo byť už len 10 minút na vrchol, ale keď vidím zasnežené skaly a k tomu veje silný, studený vietor, tak to odhadujem na raz toľko.

od smerovníka Pod skalou

chodníkom ku skalám

štrbina v skalách

Cestou k vrcholovému krížu fotím okolie, tuším, že sa na vrchole dlho nezdržím.

výhľady do okolia

Na krátku chvíľu sa mi naskytla možnosť odfotiť vrcholový kríž bez turistov. Aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu je ich tu celkom dosť.

Vrcholový dvojkríž.

tiež turista

Počasie sa zhoršuje je najvyšší čas sa vrátiť späť.

v diaľke padá sneh

V ktorom ročnom období je výstup na Kľak najkrajší? Teraz si myslím že cez zimu, zas neskôr poviem že na jar, leto či jeseň, skratka v každom ročnom období, za každého počasia je Kľak môj najobľúbenejší a pre mňa najkrajší.