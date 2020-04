Klátova Nová Ves - Turisticko-náučný chodník časť 2.

Vraciam sa na lesnú cestu, predpokladám že práve táto je trasou náučného chodníka. Altánok je postavený nad cestou strmo hore.

altánok na trase náučného chodníka

Horšie je, keď sa križujú cesty, ktorých je tu aj kvôli ťažbe veľa a nie je vôbec jasné ktorou stranou sa vydať. Keď som videla, že tá mnou zvolená cesta sa uberá iným smerom ako na mapke, zas som sa vracala na križovatku ciest, pokiaľ som nenašla tú správnu.

križovatky ciest

Týmto spôsobom som prišla k ďalšiemu altánku a neskôr k miestu kde kedysi bolo hradisko Šiance ako ma informoval panel pri ceste.

altánok

cestou k hradisku

Hradisko Šiance vybudované v praveku ľuďmi lužickej kultúry v stzarej dobe železnej niekedy v období 700-400 p.n.l na výšinej polohe Šiance 460 metrov nad morom. V pohorí Tríbeč nad obcou Klátova Nová Ves.. Ide o rozsiahle hradisko s rozlohou 9,35 ha. Našla sa tu keramika neskorej doby bronzovej 1000-700 p.n.l. ako aj material z 9-10. storočia, ktorý dokazuje neskoršie slovanské osídlenie hradiska.

miesto kde v minulosti stálo hradisko Šiace

Po mnohých peripetiách sa dostávam na tú správnu cestu, ktorá vedie popri Hradskom potoku.

cesta popri potoku

Hradiský potok

Smerujem k salašu Cibajky, okolo cesty sú mohutné staré duby. Salaš Cibajky je agroturistické zariadenie kde sa chovajú ovce a ošípané. Je tu zriadená predajňa vlastných výrobkov z mäsa a ovčieho mlieka.

mohutné duby na Cibajkách

agrofarma

Odtiaľto už pokračujem do dediny prezrieť historické a sakrálne budovy. V dedine už nie je kde zablúdiť, ale aj tak je škoda, že trasa náučného chodníka nie je vyznačená, mohla by to byť príjemná prechádzková trasa bez zbytočného zachádzania, či blúdenia. Alebo práve preto nie je značená nech Tríbeč nezostáva dlžný svojmu menu?