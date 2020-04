Okolie Trenčianskych Teplíc - Náučný chodník Baračka-Jeleň

Okolie Trenčianskych Teplíc je poprepletané množstvom turistických i náučných chodníkov. Veľkou výhodou je to, že sa dajú skombinovať rôzne okruhy.

V teréne s miernym prevýšením, si každý môže vybrať podľa svojich možností a kondície.

Ako prvú časť svojich potuliek po okolí som si vybrala náučný chodník Jeleň- Baračka avšak začínam od konca, na Baračke.

Baračka je časť Trenčianskych Teplíc, známa je hlavne Park Hotelom. Práve pred týmto hotelom je smerovník ktorý navádza na turistické trasy a náučné chodníky.

Park Hotel

Trasa náučného chodníka je žlto značená, hoci značenie je dobré, treba si dávať trochu pozor, nakoľko sa tu pretína viac rôznych chodníkov.

mapa náučného chodníka

Príjemným lesným chodníkom prichádzam k Heinrichovmu prameňu. Na lúčke je vybudované ohnisko, je tu postavený aj altán. Tých je po náučných chodníkoch viac, vrátane lavičiek. Na informačnej tabuli sa píše o legende, ako chromý pastier oviec objavil liečivú vodu.

lesným chodníkom

Heinrichov prameň

pri prameni

Ďalšou zastávkou je vyhliadka na Bielej skale.

vyhliadkové miesto na Bielej skale

výhľady

Chodník pokračuje okrajom vyťaženého lesa z diaľky vidieť Vršatec.

výhľad na Vršatec

Ďalšou zastávkou je Altán, s altánkom.

zastavenie pri altánku

Odbočka sa dostávam na vrch Grófovec s nadmorskou výškou 557 metrov. Celá oblasť navôkol patrí do Strážovských vrchov.

vrchol Grófovca

neďaleká vyhliadka

Vyhliadka Dedovec, informačná tabuľa popisuje povesť o Trenčianskej Studni lásky. V pozadí Trenčiansky hrad.

Povesť rozpráva o láske tureckého pašu Omara ku krásnej Fatime, zajatkyni Štefana Zápoľského na Trenčianskom hrade. Za jej slobodu sľúbil Omar vykopať na hrade studňu, aby sa tým hrad stál skutočne nedobytným. So svojími 300 druhmi sa vraj po tri roky snažil v tvrdej skale vykopať vzácnu vodu. To sa mu za cenu smrti takmer všetkých druhov podarilo. So slovami - Zápoľský, vodu máš, ale srdce nie - si Fatimu odviedol domov. Pri ich odchode sa Fatimin závoj zachytil o krovie na zákrute cesty na hrad. Hostinec, ktorý vznikol na tomto mieste asi v 16. storočí niesol preto meno Závoj a dnes sa volá Fatima.

Výhľad z Dedovca, v diaľke Trenčiansky hrad

Z Dedovca sa vraciam ku kaplnke Blahoslavenej Panny Marie.

kaplnka

Od kaplnky pokračujem k vyhliadke Jeleň. Tu je potrebné zájsť zo značeného chodníka pár metrov. Pomýliť sa nemôžeme, v diaľke vidieť maketu jeleňa medzi stromami.

Povesť na informačnom panely je z doby pred mnohými rokmi, keď žil v tomto kraji krutý a zlý panovník. Zle zaobchádzal nielen so svojimi poddanými, ale i so všetkým živým. Ľud ho preto nemal rád a zver sa mu radšej zďaleka vyhýbala.

Medzi jeho najväčšiu vášeň patrilo poľovanie a zabíjal všetko bez ohľadu. Jediný tvor, ktorého si na svete vážil, bola jeho krásna mladá manželka. Tá bola veľmi súcitná a múdra, veľmi ťažko znášala manželovu povahu, často sa snažila ho odhovárala od jeho krutých činov. V okolí bola bieda, z čoho bola jeho manželka veľmi nešťastná. Keď videla, že sama nič nezmôže, rozhodla sa navštíviť lesnú vílu, ktorá mladú ženu prijala s nevôľou. Mala zlosť na jej manžela, ktorý v okolí vyhubil už takmer všetku zver. Je len jediná možnosť, povedala. Je to však veľmi nebezpečné, privolám na teba kliatbu, z ktorej ťa môže vyslobodiť iba obmäkčenie srdca tvojho muža. Každú noc sa premeníš na jeleňa, nebudeš môcť rozprávať, ale srdcom mu budeš môcť dať najavo, že si to ty, aby ťa nezastrelil. Keď dokáže zložiť zbraň, skončí sa jeho krutosť a ty budeš ako predtým. Podmienkou je, že cez deň o tom nesmieš ani slovo prehovoriť. Mladá krásna žena na tento návrh ani chvíľu neváhala, súhlasila a víla vyslovila zaklínadlo, ktoré naplnilo jej slová. Už prvý večer sa panovník opäť vydal na ďalší zo svojich nezmyselných lovov a jeho žena sa premenila na krásneho bieleho jeleňa. Netrvalo dlho a panovník spozoroval tak nádhernú zver, akú ešte nevidel. Okamžite natiahol kušu, zamieril, vystrelil, ale netrafil. Lovec bieleho jeleňa prenasledoval celé tri noci, neulovil ho, ale stihol ešte pozabíjať poslednú zver, ktorá ešte v lese ostala. Zostal už iba biely jeleň, ktorý stále unavenejší behal pod Dedovcom. Po mnohých mesiacov lovu sa panovníkovi podarilo dostať sa k jeleňovi čo najbližšie, jeleň stál o zapozeral sa mu priamo do oči. Panovníkovi sa zdalo, že tie oči plačú. Jeho túžba po krvi a zlosť ale zvíťazila, vystrelil z kuše šíp a zasiahol jeleňa priamo do srdca. V tom okamihu sa jeleň premenil na jeho manželku. Darmo už potom nariekal a o peň hlavou búchal, život jeho manželke to už nevrátilo. Povráva sa, že odvtedy niekde zmizol, a už ho nikto nevidel. Na mieste, kde mladá žena zomrela vyrástla biela skala. Možno i preto neďaleko odtiaľ ľudia postavili bieleho dreveného jeleňa, aby si na tento smutný príbeh zaspomínali.

maketa jeleňa medzi stromami

vyhliadka Jeleň

výhľad na Trenčianske Teplice

Pod Jeleňom sa nachádza voľne dostupná 27 metrov dlhá jaskyňa v ktorej zimujú netopiere. Túto atraktivitu som obišla, nemám záľubu v jaskyniach.

Jaskyňa pod Jeleňom

V lesoch tu môžeme nájsť klokoč perovitý, ako aj hrachor jarný. Očarujúce sú aj svetlozelené listy stromov.

Klokoč perovitý je naša domáca drevina. Je to listnatý opadavý ker s priamymi konármi, vysoký 2 –5 m, alebo menší strom. Klokoč je polotienna drevina, náročná na živiny a pôdnu vlhkosť. je citlivá na extrémne teploty. Rastie v zmiešaných lesoch.

klokoč perovitý

hrachor jarný

svieža zeleň listov

Ďalší informačný panel je o histórii kúpeľov a ja schádzam cez mestečko do kúpeľného parku, aby som pokračovala druhou časťou mojej trasy.

kúpelné domy

kúpelný park