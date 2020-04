Jar na Solke

Medzi Nitrianskym Právnom a miestnou časťou Solka, je na na pahorku Galgensberg postavená kalvária. Na toto miesto chodievam častejšie, popisovala som ju už v roku 2013 https://simunekova.blog.sme.sk/c/334489/kalvaria-solka.html

Je to pre mňa taká oáza pokoja a pohody, tu vonkajší svet, problémy, neexistujú. Som tam len ja a so mnou spomienky na mojich blízkych ktorých už niet. Mám pocit, že na tomto mieste sú spolu so mnou....

Nech na vás tieto fotografie prenesú tú pokojnú atmosféru ktorá tu panuje.