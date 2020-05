Sebechleby - Stará Hora

Na upätí Štiavnických vrchov sa nachádza obec Sebechleby. Miestna časť, Stará Hora, je vzdialená od obce cca 3 km.

Stará Hora je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Je to vinohradnícka osada, kde boli vinné pivnice kopané ručne do tufového podložia a chyžky postavené nad nimi. Viac krát do roka sa tu organizujú rôzne udalosti a festivaly hlavne spojené s vínom a s vinobraním.

Je tu okolo 140 pivníc ktoré sa kopali okolo 16. storočia.. Víno sa tu pestovalo už 13 storočí. V poslednom období sa objekty využívajú na rekreačné účely a agroturistiku.

Malá baroková kaplnka zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, bola postavená v roku 1732.

Nakoľko nie je sezóna vína a v týždni je tu minimálne domácich, tak to bola príjemná prechádzka v uličkách osady, s posedením v tieni stromov na lavičke. Z diaľky mi konkurovala len mačka, ale tá zrejme čakala na obsluhu.