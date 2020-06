Tip na výlet - Beckov

Na strmom 60 metrov vysokom brale nad obcou Beckov, v okrese Nové Mesto nad Váhom, sa nachádza rekonštruovaná zrúcanina hradu Beckov.

Vápencové bralo nad brodom Váhu malo v minulosti strategický význam, kamenný hrad tu bol postavený už v 13. storočí.

Postavená bola štvorboká veža s ochranným múrom ku ktorému pripojili dvojposchodový palác.

Beckov patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, v druhej polovici 14. storočia ho vlastnili Stiborovci, pôvodom z Poľska a patrili k najmocnejším rodom Uhorska.

Na prelome 14. a 15. storočia hrad prešiel prestavbou, postavil sa horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou.

V dôsledku tureckých vpádov sa v polovici 16. storočia hrad opevňoval. V tom čase hrad vlastnila rodina Bánffyovcov, po ich vymretí si vlastníctvo rozdelili ich nástupcovia. Hrad začal chátrať a v roku 1727 vyhorel.

Záchranné práce na hrade prebehli už v roku 1935, keď bola na kaplnke vybudovaná strecha v snahe zachrániť zostatky murovanej výzdoby. Archeologický výskum a rozsiahla prestavba sa uskutočnila v 70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.

Hrad s areálom je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Na hrade sa uskutočňujú rôzne podujatia, koncerty. Aktuality z hradu Beckov sú na webovej stránke : http://www.hrad-beckov.sk/

Na hrad sa dostaneme priamo z obce Beckov, pri kostole sa nachádza smerovka na hrad a informačná tabula.

V rekonštruovanej strážnej veži je pokladňa a nad ňou vyhliadková vežička.

prvá vstupná brána na hrad

výhľady zo strážnej veže

Na hrad sa vchádza hrotitou vstupnou bránou.

chodník na hrad

vstupná brána

Tkz. tretia brána sa neskôr zastrešila a bolo pristavené jedno podlažie.

tretia brána

Vstup do horného hradu.

vstup do horného hradu

V časti horného hradu sa nachádza kaviarnička s knižnicou a vyhliadková terasa.

kaviareň s knižnicou

Z vyhliadkovej terasy je výhľad na hranolovú vežu, ktorá strážila vstup do horného hradu.

hranolová veža

výhľady na Beckov a okolie

Na hornom hrade sú v dvoch miestnostiach inštalované pre deti rozprávkové postavičky aj s príbehom.

Okrem toho sa na hrade nachádza výstavka kováčskych majstrov, napríklad najväčšia ručne vyrobená sekera, ručne ukutá ruža a ďalšie.

Zaujímavá je aj výstavka prác s Beckovskou tematikou maliara Ladislava Mednyánszkého, rodáka z Beckova, ktorého diela sú v rôznych galériach doma aj vo svete.

výstavka prác maliara

Hospodárska časť horného hradu.

pozostatky z hospodárskej časti horného hradu

Kaplnka a severný palác.

kaplnka a severný palác

Gotická socha blahoslavenej Panny Marie, z limbového dreva, vysoká 185 centimetrov ktorá pochádzala zo 14. storočia, bola pôvodne na hrade Beckov, teraz je umiestnená v kostole v Koryčanoch. V kaplnke je umiestnená jej verná kópia.

Severný palác s valenou klenbou je momentálne v rekonštrukcii.

Dolné nádvorie s časťou opevnenia. Po obvode hradného múru boli na prelome 14 a 15. storočia vybudované hospodárske budovy a kasárne.Dnes je tu výstavná miestnosť, predaj suvenírov a občerstvenie. Na dolnom nádvorí bývajú aj divadelné vystúpenia.

dolné nádvorie

Na dolnom nádvorí sa nachádza studňa s atrakciou pre deti, s drakom.

hradná studňa

K hradu sa viaže povesť o smrti Ctibora na Beckove.

Na tomto hrade žil kedysi Ctibor, pán tohto okolia, náruživý a zlostný. Keď raz na poľovačke unavený zaspal, zobudilo ho zavýjanie poľovného psa. V hneve skočil, čo to môže byť, že ten pes od bitky skučí?

„Pane – riekli pokorne sluhovia – jeden starý žobrák prišiel prosiť o kúsok chleba, ale sivko, chrt váš jedovitý, vyskočil naň, vytrhol mu kus haleny, i z nohavíc, i kus mäsa zo stehna; žobrák bránil sa palicou a pes začal skučať.“

Nato rozzlobený Ctibor, besom posednutý, chytil úbohého starca za vlasy, dlho ho vliekol, naposledy mrštil ho do priepasti, kde i náhle skonal. Ztadiaľ počuť po polnoci žalostné stonanie.

Ctibor namáhaním unavený, ľahnul si na skaliny mochom zarastené, a spánkom premožený na úslní zaspal. Tu, čo nevidieť, priplazil sa k nemu malý, ale jedovatý had a otvorenými ústami vliezol do útrob a začal ho štípať. – Ctibor takto prebudený začal sa od boľastí svíjať, sebou trhať a kričať: „Kde som? Pomoc! Kde sluhovia?“ A v boľasti i zúfalstve voslep bežal ku priepasti, tam sa zvážil, padnul a kosti dolámal… A ztadiaľ počuť do polnoci zúfalé volanie.

Návšteva hradu Beckov je vhodným tipom na výlet aj s menšími deťmi. Posedieť si, či púšťať draka a kochať sa výhľadmi na hrad a do okolia je možné z lúky nad hradom.

hrad Beckov