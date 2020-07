Po hradoch - 39. Trenčiansky hrad

Na strmom vápencovom brale, nad mestom Trenčín, sa týči rozsiahly hrad. Jeho úlohou bolo strážiť obchodné trasy, ktoré spájali severné Uhorsko a stredoslovenské banské mestá s Moravou, Sliezskom, Poľskom a Čechami.

Hrad je dominantou nielen Trenčína, ale celého Považia. Jeho vznik sa datuje do 11. storočia, neskôr bol sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a šľachtickej župy.

Medzi jeho najvýznamnejších vlastníkov patril pán Váhu a Tatier Matúš Čák, neskôr patril uhorskému panovníkovi, Žigmundovi Luxemburskému, Štefanovi Zápoľskému.

Hrad napriek opevneniu dobyl v roku 1527 generál kráľa Ferdinanda I. V roku 1790 v meste vypukol požiar, ktorý zachvátil aj hrad.

Dnes je tento rozsiahly zrenovovaný hrad národnou kultúrnou pamiatkou v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo výstavných priestoroch hradu sú umiestnené expozície Trenčianskeho múzea.

Pri vstupe do hradného areálu sa nachádza hodinová veža a kasáreň. Jej najstaršou časťou je západný múr, postavený za čias Matúša Čáka. Na prelome 13. a 14. storočia.

Kasáreň

Na nádvorí sa nachádza „Studňa lásky“, ku ktorej sa viaže povesť o Omarovi a Fatime, ktorá bola zajatkyňou Štefana Zápoľského, hradného pána.

Aby mohol Omar Fatimu vyslobodiť, mal vykopať na Trenčianskom hrade do tvrdej skaly studňu. Omar so svojimi druhmi kopal studňu tri roky. Keď skala vydala vodu, zaniesol prvú čašu hradnému pánovi so slovami : „Vodu máš Zápoľský, ale srdce nemáš“.

V skutočnosti zrejme studňu vykopali poddaní a v studni sa zhromažďuje len dažďová voda. Ale je to krásna povesť o láske.

Odtiaľto sú tiež pekné výhľady na mesto a okolie.

Studňa lásky

Výhľady na mesto a okolie

Z dolného nádvoria na horné nádvorie.

opevnenie horného nádvoria

brána horného nádvoria

Na hornom nádvorí sa nachádza renesančná stavba, Letná veža. Veža slúžila ako miesto oddychu hradného panstva.

Letná veža

V Ľudovítovom a Barborinom paláci sú vystavené expozície Trenčianskeho múzea. Barborin palác dal pre svoju druhú manželku, Barboru Celskú postaviť v roku 1430 kráľ Žigmund Luxemburský. V palácoch sa nachádza dobový historický nábytok a ďalšie exponáty. Keďže hrad v roku 1790 takmer celý vyhorel, pôvodný nábytok sa zachoval minimálne.

Barborin palác

Barborin palác, vpredu Rotunda

rytierska sála

expozície Trenčianskeho múzea

replika nápisu ktorý je na hradnom brale Víťazstvu cisára a vojska, ktoré táborilo v Laugariciu v počte 855 vojakov II: légie, dal zhotoviť Maximianus, legát II. pomocnej légie

Dobové nábytky

Najstaršou obytnou a obrannou stavbou je Matúšova veža, postavená koncom 11. storočia, v románskom slohu. Neskôr v roku 1270 bola upravená do gotického slohu. Z najvyššieho poschodia sú pekné vyhliadky na veľkú časť Považia, opevnenie a hospodárske budovy patriace k hradu.

Matúšova veža

výhľady z Matúšovej veže

opevnenie a hospodárske budovy

Archeologickým výskumom v rokoch 1972-75 boli objavené základy predrománskej Rotundy. Hrobovými nálezmi je doložená do konca 11. storočia.

pozostatky Rotundy

kostrové nálezy

Palác Zápoľských je najmladšou stavbou zo začiatku 16. storočia. Dala ho postaviť kňažná Hedviga Tešínska manželka Štefana Zápoľského.

Zápoľského palác

V priestoroch pod delovou baštou sa nachádza výstava strašidiel ako prašivca, baziliška, jezinky a ďalších záhadných postáv z minulosti.

Návšteva Trenčianskeho hradu je vhodným tipom na výlet s deťmi.