Žibritov - Krupinské bralce - Krupina.

Zaujímavým turistickým cieľom v okolí Krupiny sú Krupinské bralce, alebo Štangarígeľ, čo je miestny názov pre tento skalný útvar.

Z obce Žibritov k nemu vedie zelené turistické značenie. Tiež ku Krupinským bralcom vedie náučný chodník ktorý je súbežný s turistickým.

Obec Žibritov, okres Krupina, sa nachádza na juhovýchodnom okraji Štiavnických vrchov. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1266. Obec patrila v roku 1342 hradu Likava /teraz Čabraď/, neskôr panstvu Sitno, v roku 1629 Petrovi Kohárymu a v 19. storočí Coburgovcom.

Zaujalo ma, že obec Žibritov má najmenší počet obyvateľov v okrese Krupina, podľa štatistiky z roku 2017 ich bolo 63.



Žibritov

Na okraji obce sa nachádza vodná nádrž. Miesto spríjemňujú lavičky navôkol.

Vodná nádrž Žibritov

Dominantou obce je evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 1876.

Evanjelický kostol

V strede obce sa nachádza malá bašta, zvonička, postavená v roku 1586 ako pozostatok zámočka s kostolom. Slúžila ako obranná a strážna veža v období tureckých nájazdov.

bašta

Trasa začína od hlavnej cesty popri evanjelickej fare. Tu som ešte netušila aká dobrodružná výprava ma čaká.

Najprv to bola lavička cez potok, kde som mala určité obavy, či ma udrží. Cestička tônistým lesom bola celkom príjemná.

lavička cez potok

zbúraná zrejme stodola

chodníkom popri potôčiku Bebrava

Keď som vyšla na čistinku, môj chodník prerušila červeno-biela páska a natiahnutý drôt, elektrický ohradník. Za ním na lúke jasne vyznačená turistické značenie, prekračovala som túto prekážku s rešpektom. Celé sa to zopakovalo trikrát, pokiaľ som znova prešla na lesný chodník. Na lúke nebolo vidieť žiaden dobytok, mohli tam byť ovce, či kravy, alebo aj plemenný býk. To som netušila, ale to hlasité zúrivé bučanie z diaľky ma popohnalo do kroku.

lúky

Ďalší úsek je cez alej hrabov, dubov a čerešní. Z chodníka vychádzam na lesnú cestu, po pár metroch je nenápadná odbočka na zarastený chodník vedúci k bralcom.

lesnou alejou

lesná cesta

nenápadna odbočka k bralcom

Krupinské bralce sú prírodnou pamiatkou so 4. stupňom ochrany. Skalný útvar vznikol rozpadom lávového prúdu, pred miliónmi rokov. Sú tu päťuholníkové hranoly andezitu, niektoré dosahujú výšku 6 metrov. V okolí sa nachádzajú sutiny, ktoré udržiavajú stabilitu celého stĺporadia.

Podrobne v roku 1900 popísal tento útvar polyhistor Andrej Kmeť, ktorý na jednom zo stĺpov objavil zvyšky pradávnych znakov. Malo by ísť o slovanskú verziu starokeltského písma. Je to unikátny nález, podobné písmo sa ešte nenašlo.

Prírodná pamiatka

sutiny

Krupinské bralce - Štangarígeľ

Pokračujem ďalej lesnou cestou, neskôr v okolí lazov, vodnej nádrže, až na námestie v Krupine., odtiaľ budem pokračovať ďalej ale to je už ďalšia časť príbehu.

lúky a lazy

vodná nádrž Krupina

uličkami Krupiny