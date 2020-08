Najmladšou rozhľadňou Malých Karpát je rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Táto vyhliadková veža bola oficiálne sprístupnená 15.7.2020.

Devínska Kobyla, so svojou nadmorskou výškou 514 metrov predstavuje začiatok Malých Karpát, je najvyšším bodom Bratislavy. Masív Devínskej Kobyly sa rozprestiera od sídliska Dlhé Diely, po Devínsku Novú Ves.

K vyhliadkovej veži sa môžeme dostať značkovanými turistickými chodníkmi z Devína, z Devínskej Novej Vsi, alebo z Dúbravky.

Moja trasa ma vedie z Devína až po Devínsku Kobylu rázcestie, odkiaľ sa odpojím zo značenej turistickej trasy smerom k rozhľadni, vracať sa budem do Devínskej Novej Vsi.

Turistické chodníky v Malých Karpatoch nie sú náročné, sú to len mierne stúpania a klesania v listnatých lesoch.

Začínam červeným turistickým značením pri Devínskom kostole, ktorý je momentálne v rekonštrukcii.

Devín - kostol

Úzkou cestičkou sa dostávam na vyhliadku ponad záhrady na Devín a Devínsky hrad.

Vyhliadka na Devín a Devínsky hrad

Pokračujem piesčitým chodníkom už v tôni lesa.

lesný chodník

Od smerovníka Devínska Kobyla, ktorý je križovatkou turistických ciest, pokračujem neoznačeným chodníkom k rozhľadni. Je to také zvláštne, že našli sa peniaze na vybudovanie rozhľadne a nenašli sa na kilo farby, s ktorou by sa označil smer k nej. Našťastie jeden mladý pár mi poradil smer k rozhľadni, po pár metroch sa odbočuje k jednej diere v ohrade, cez ňu je to k rozhľadni len kúsok.

smerom cez ohradu

smerom k rozhľadni

Rozhľadňa Devínska Kobyla je postavená v areáli bývalej raketovej základne. Je vysoká 21,26 metra, má hmotnosť 35 ton a na vrchol vedie 112 schodov. Z jej vrcholu je panoramatický výhľad smerom do troch susedných krajín, do Rakúska, Česka aj Maďarska.

rozhľadňa na Devínskej Kobyle

Tentokrát však tie vyhliadky neboli až také priaznivé .

výhľady z rozhľadne

Cestou späť smerom na Devínsku Novú Ves sa zastavujem pri pieskovcoch Sandbergu. Je to významná paleontologická lokalita, našlo sa tu našlo okolo 300 druhov skamenelín.

výhľady zo Sandbergu

pieskovce Sandbergu

Vraciam sa cez uličky Devínskej Novej Vsi.

Celá trasa, spolu s prehliadkou rozhľadne, má okolo 7 kilometrov, je nenáročná, zaujímavá a je vhodným tipom na výlet aj s menšími deťmi.