Krásno nad Kysucou - rozhľadňa

Nad obcou Krásno nad Kysucou, okres Čadca, sa vybudovala nová rozhľadňa spojená s krížovou cestou, na vrchole kopca Diel, s nadmorskou výškou 560 metrov.

Článok v regionálnej tlači ma inšpiroval k návšteve tejto novej rozhľadne na Kysuciach. Aj keď oficiálne má byť vysvätená až 30.8. tohto roka, dúfala som, že vzhľadom na blížiaci sa dátum, už bude rozhľadňa vo finálnej podobe.

Nikde som nenašla informácie o možnom prístupe na rozhľadňu, v tlači som sa dočítala len o mieste jej umiestnenia, tak som si našla svoju vlastnú cestu.

Začínam neďaleko vlakovej stanice Krásno nad Kysucou. Prechádzam cez koľajisko a smerujem k osade u Jantov, dúfajúc, že je to tá istá, ako tá čo je nazvaná v mapách Jankovci.

prechod cez koľajisko

Asfaltovanou cestičkou prechádzam obcou smerom k jednotlivým usadlostiam.

Pri križovatke v osade Vlčkov, pri kríži, pokračujem cestičkou vľavo ktorá stále mierne stúpa.

križovatka v osade Vlčkovci

Miestami sa mi naskytli výhľady na roztrúsené domčeky kysuckých osád. Ďalšia križovatka ciest, jedna cesta vedie k osade Grapov a tá vpravo je moja trasa, k osade u Jantov.

výhľady na kysucké osady

Od tejto križovatky ciest je to už k osade pár metrov a keď k nej podídem bližšie vidím už aj vežu rozhľadne.

križovatka ciest

cesta smerom k osade Jantovci

od osady vidieť neďalekú rozhľadňu

pohľad späť na osadu Jantovci

Miernym stúpaním sa dostávam k rozhľadni. Vládne tu ešte pracovná atmosféra, našťastie som prišla v čase obednej prestávky, tak mám možnosť vystúpiť na rozhľadňu bez toho, aby som zavadzala v pracovnom tempe.

Rozhľadňa na vrchu Diel

pracovné náradie v suteréne rozhľadne

Kruhový výhľad z rozhľadne.

Z rozhľadne sa vraciam trasou krížovej cesty a som rada, že som si ju nezvolila na výstup. Krížová je aj smerom dolu, možno to robí ešte neupravený terén. Jednotlivé zastavenia sú síce postavené, ale zatiaľ prázdne. Snáď sa pracovníkom podarí ukončiť dielo do slávnostného otvorenia.

trasa krížovej cesty

výhľad z krížovej cesty na Krásno nad Kysucou

začiatok krížovej cesty je smerom do ľava

Keď zídem dolu z lesnej cesty, čaká ma už len asfaltovaná popri trati späť k neďalekej vlakovej stanici.

ulicou popri trati

Keď utíchne stavebný ruch a všetko rozpracované sa dostane do finálnej podoby, bude to pekné miesto na výlet s výhľadmi do širokého okolia.