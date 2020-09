Náučný chodník Manínska tiesňava - časť 1.

Náučný chodník Manínska tiesňava, v Súľovských vrchoch, sa začína za Považskou Bystricou, časť Považská Teplá, od autokampingu.

Trasa vedie cez Manínsku tiesňavu, Záskalie, Kostoleckú tiesňavu , Kostolec, Bosmany, Pod Veľkým Manínom a späť do Manínskej tiesňavy.

Je dobre značená, smerom do Manínskej tiesňavy je súbežná s červeným turistickým značením

Autokemp je otvorený, parkovisko prázdne, je ideálnym miesto na začiatok túry.

parkovisko autokamping

Až po obec Kostolec vedie chodník vlastne asfaltovanou miestnou komunikáciou, dolinou, ktorou preteká Manínsky potok, ktorý svojim pôsobením za mnoho rokov rozdelil Manínske bradlo na dve časti, Veľký a Malý Manín tak vznikla táto jedinečná tiesňava.

asfaltovaná cesta náučného chodníka

Manínsky potok

Trasou sú umiestnené informačné tabule o Manínskej tiesňave, faune a flóre okolia, geológii a geomorfológii tejto časti Strážovských vrchov.

Dolina sa zužuje, po oboch stranách sú mohutné skalné steny.

Ešte pred prechodom najužšej časti tiesňavy sa nachádza drevený mostík cez potok a prichádzam na Rozprávkovú lúčku. Pamätné tabule upevnené na skalách sú však tvrdou realitou, nie rozprávkou. Je to spomienkové miesto na horolezcov a turistov ktorí zahynuli v týchto horách.

Tu som sa tak zamyslela bola to nešťastná náhoda, či precenenie svojich síl? Ja radšej svoje sily podceňujem, riskujem len do určitej miery, ale tiež stať sa môže hocičo. Krásne ale smutné miesto.

Rozprávková lúčka

Z tejto lúčky doprava vedie vyšľapaný chodník medzi skaly na vyhliadky a k jaskyni Pod Černokňažníkom.

chodník k jaskyni a na vyhliadky

Táto oblasť Gotických skál slúži aj horolezcom. Slnko nesmelo presvecuje cez rannú hmlu a cez končiare skalného masívu.

Prichádzam k prírodnej pamiatke, k puklinovej jaskyni Pod Černokňažníkom. Jaskyňa má dĺžku 24 metrov, Má dva otvory, jeden je ale vo výške 7 metrov.

chodníkom medzi skalami

obmedzené výhľady do doliny

jaskyňa Pod Černokňažníkom

Z vyhliadkovej skaly sú zahmlené výhľady do Považskej strany a tiež do Manínskej tiesňavy. Tiesňava je taká úzka, že ledva ňou prejde autobus, mala som šťastie, akurát tadiaľ prechádzal miestny spoj.

z vyhliadky

zahmlený výhľad na Považie

Manínska tiesňava

Zostúpením do doliny prechádzam ďalej náučným chodníkom cez tiesňavu, do obce Záskalie.

prechod tiesňavou

za tiesňavou cesta do obce Záskalie

pohľad zo Záskalia späť

Trasa sa dá skrátiť práve z tejto obce, pokračovať zeleným a neskôr žltým turistickým značením späť do kempu, ale... ešte ma čaká Kostelecká tiesňava, Bosmany, bola by škoda túto oblasť vynechať, tak pokračujem asfaltovanou cestou ďalej ,smerom do Kostoleckej tiesňavy. Ale o tom v ďalšej časti.

koniec obce, smer Kostolecká tiesňava