Telgártska slučka, Chmarošský viadukt.

Priamo nad obcou Telgárt, v okrese Brezno, sa nachádza železničná stavba Telgártska slučka a za obcou Chmarošský viadukt. Tieto dva skvosty železničného staviteľstva sú súčasťou železničnej trate Červená Skala – Margecany.

Účelom výstavby trate Červená Skala - Margecany bolo zlepšiť spojenie medzi Moravou a Slovenskom po založení Československej republiky. Stredoslovenskej transverzály vedúcej od Veselí na Morave až po ukrajinský Užhorod.

Výstavba v Telgárte sa začala v roku 1931, súťaž na jej výstavbu vyhrali firmy Müller & Kapsa a spojené firmy Kruliš, Jáchymek a Schwarz známe svojou odbornosťou v železobetónových stavbách. Stavalo sa v čase hospodárskej krízy, čím priniesla aj možnosť zamestnania sa v tomto kraji. V čase najintenzívnejšieho stavebného rozmachu tu pracovalo okolo 9 000 robotníkov.

Trať Červená Skala – Dobšinská ľadová jaskyňa bola uvedená do prevádzky už koncom septembra 1934, celá trasa až do Margecian v júli 1936.

Súčasťou Telgártskej slučky je tunel Kornela Stodolu, s dĺžkou 1239 metrov, ktorý je umiestnený v časti oblúku s polomerom 400 metrov a má stúpanie 12,5 promile. Tunel patril k najnáročnejším a najnákladnejším stavbám v tomto úseku.

Telgártsky viadukt má členenú oblúkovú konštrukciu, je dlhý 86 metrov, rozpätie hlavného oblúka je 32 metrov a týči sa do výšky 22 metrov.

Telgártska slučka, teda tunel a viadukt má celkovú dĺžku 2,3 kilometra.

K Telgártskej slučke sa dostaneme od parkoviska pri Depo Cafe Telgárt, je to vlastne železničný vozeň prerobený na kaviareň, nachádzajúci sa na konci obce smerom na Vernár. Odtiaľto prídeme zeleným turistickým značením k zastávke Telgárt penzion, v jeho blízkosti je tunel a pár metrov ďalej sa nachádza viadukt.

Chmarošský viadukt sa nachádza tiež neďaleko parkoviska a je ho vidieť od hlavnej cesty.

Je to klenbový oblúkový most s dĺžkou 113,6 metra a tvorí ho 9 oblúkov so svetlosťou 10 metrov, trať je 18 metrov nad údolím.

Pri pohľade na takéto impozantné stavby, ktoré už majú vlastne vyše 80 rokov, pričom celá výstavba trvala len cez tri roky, ma napadá myšlienka, dokázali by sme to dnes? Také mechanizmy ako sú teraz k dispozícii, vtedy ešte ani neexistovali. Sú to naozaj úžasné diela, ktoré by sme v tejto oblasti nemali obísť.