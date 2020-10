Dobré ráno, Banská Štiavnica!

Nepoznám krajší pohľad ako pozerať sa z vrcholu kopca na zobúdzajúci sa deň. A naozaj bolo to ráno nielen dobré, ale z môjho pohľadu prekrásne. Veď posúďte...

Nad Banskou Štiavnicou je pár vyhliadkových miest, odkiaľ vidieť na celé mesto. Keď však chcem fotiť východ slnka, musím sa dostať na toto miesto tmavým lesom a to nie je celkom príjemné, ale stojí to za to.

Tmavé ráno, naznačuje inverziu a skorý východ slnka.

Čakám na správny moment, ktorý dúfam príde čoskoro...

Kríž na vrchole Paradajsu.

Slnko pomaličky vychádza aj keď mu v tom bráni inverzia. Rovnaký motív a popritom vždy je to iné.

Presúvam sa na iné stanovište, aby som mala výhľad na celé mesto.

Inverzia sa už drží len v dolinách, začínajú prevládať farby jesene, začal nový deň.