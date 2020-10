Háj a Hájske vodopády

V krasovej tiesňave medzi obcami Háj a Hačava, v okrese Košice, preteká Hájsky potok. Celá tiesňava má okolo 4 kilometrov s prevýšením 300 metrov.

Hájska dolina oddeľuje Zádielsku a Jasovskú planinu. Na toku Hájskeho potoka, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Turňa, je 9 vodopádov rôznych veľkostí. Hájske vodopády sú nazývané aj ako Vodopády Hlboký jarok, nie sú len dielom prírody, v minulosti boli v Hájskej doline travertínové bane a lomy.

K vodopádom sa dostaneme z obce Háj žltým turistickým značením, ktoré vedie smerom k obci Hačava.

Smer k vodopádom je označený a môžeme ísť aj chodníkom popri Hájskom potoku k ďalším vodopádom.

značenie k vodopádu

smerom k toku Hájskeho potoka

Tok Hájskeho potoka, vodopády a vodopádiky.

Neďaleko Veľkého vodopádu sa nachádza drevený prístrešok s posedením a ohnisko.

Obec Háj je menšou obcou, má niečo cez 300 obyvateľov. Za obcou pod horou sa nachádza vežovitá rozostavaná stavba, žiaľ nezistila som, na čo bude slúžiť.

rozostavaná veža

turistická ubytovňa v obci

ulica obce Háj

kaplnka

Rímskokatolícky barokovo-klasicistický kostol svätého Jozefa prešiel neskoršími úpravami.

kostol

Pri kostole je cintorín a na v rohu pod lesom sa nachádza 15 metrov vysoká socha anjela s odlomeným krídlom. Sochu darovala obci filmová spoločnosť po dokončení filmu.

Nie, nepriletel sem, má len jedno krídlo, to druhé leží vedľa neho zlomené. Socha bola použitá vo filme „Za nepriateľskou líniou“, je to príbeh z prostredia vojny v Juhoslávii. Socha anjela s odtrhnutým krídlom symbolizuje to, že vojne nič nie je sväté. Časti filmu sa natáčali v Slovenskom krase, na Hájskej planine aj priamo v Zádielskej tiesňave. Film sa natáčal v roku 2000 a v roku 2001 mal premiéru.

socha anjela

Hájske vodopády sú vďačným, krátkym výletom vhodným aj pre rodiny s malými deťmi. Pri veľkom vodopáde je prístrešok a vybudované ohnisko. Aby boli vodopády v plnej kráse, musí byť dostatok vody, taktiež by to mohol byť zaujímavý výlet k vodopádom v zimnom období.