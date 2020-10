Po hradoch - 45. Turniansky hrad

Nad obcou Turňa nad Bodvou, okres Košice, sa vypína zrúcanina Turnianskeho hradu. Už som mala v minulosti plán vystúpiť na tento strmí kopec za históriou, ale z rôznych príčin k tomu neprišlo. Až teraz...

K hradu na kopci sa dostaneme z obce modrým turistickým značením, ktoré pokračuje ďalej až do Zádielskej doliny, alebo od parkoviska Penzionu s reštauráciou Pod Hradom.

Ja som si vybrala tú druhú možnosť.

Pri parkovisku je informačná tabuľa náučného chodníka, ale nikde som nenašla značenie. Tak som skúšala, pokus, omyl a späť.

Najprv chodníkom povedľa reštaurácie, potom ďalším chodníkom z druhej strany až ten tretí pokus bol úspešný, vlastne som sa napojila na modro značený turistický chodník.

Turniansky hrad a reštaurácia Pod Hradom

chodník pekný ale nesprávny

modro značený turistický chodník

chodník popri kamennom dome

stúpanie hradným vrškom

Modro značný chodník pokračuje ďalej, doprava je značená odbočka k hradu.

výhľad na z odbočky na vodnú nádrž

výhľad z odbočky na cestu vedúcu na Rožňavurhov

kamenistý chodník k hradu

Turniansky hrad.

Hrad je postavený na krasovom kopci, ktorý je vysoký 375 metrov. Celý hradný kopec je Národnou prírodnou rezerváciou Turniansky hradný vrch s 5. stupňom ochrany. Predmetom ochrany je teplomilná fauna a flóra ktorá sa tu nachádza.

Hrad bol postavený v 14. storočí. Aj keď sa uvádza výstavba hradu rok 1357, jeho počiatky siahajú do polovice 13. storočia keď kráľ Béla IV. daroval túto lokalitu šarišskému grófovi Tékusovi ako odmenu za služby, ktoré preukázal pri obrane krajiny počas vpádu Tatárov. Postavila sa tu hranolová veža, ktorá mala chrániť cestu z Gemera na Spiš. Hrad nebol postavený naraz, ale postupne, v časovo od seba vzdialených etapách. Tékusovci postupne prevzali do svojho mena názov obce a začali byť známi ako Tornayovci. /Turňa=Torna/

Postupne pribudol k veži gotický palác na sever od veže a neskôr nový gotický palác východne od veže.

V roku 1409 hrad získali Bebekovci, po ich vymretí v roku 1567 hrad často menil majiteľov. Nový majitelia hrad prestavali a zosilnili novým opevnením, delovou baštou. Hrad sa stal súčasťou protitureckej pevnosti. I napriek týmto opatreniam hrad Turci v roku 1652 obsadili.

V roku 1683 v čase protihabsburských povstaní hrad obsadili Thökölyovci. V roku 1685 ho obsadili cisárske vojská a čiastočne hrad zbúrali.

V roku 1848 ešte hrad čiastočne obývali vojská, ale po požiari osud hradu bol spečatený, zostali z neho neobývateľné ruiny.

O obnovu sa snaží združenie na záchranu Turnianskeho hradu.

Turniansky hrad

kresba hradu z roku 1856

Tak ako snáď o každom hrade, tak aj o Turnianskom koluje povesť:

Kristína Bebeková zo žiarlivosti dýkou prebodla milenca svojej sestry Kataríny a následne ju za čin krivo obvinila. Vraha sa nakoniec rozhodli usvedčiť prostredníctvom božieho súdu, kde každý z prítomných musel so smrtiacim nástrojom v ruke prisahať, že muža nezabil. Katarínu teda zbavili všetkých obvinení, no len čo dýku chytila do rúk Kristína, rana mŕtveho milenca začala krvácať. Usvedčená však situáciu nezvládla a vrazila si dýku do pŕs. Dnes sa počas nocí kvíliac prechádza po zrúcaninách hradu. Údajne sa ju však podarilo na kamere zachytiť aj počas dňa.

Hradný kopec síce vyzerá strmo, ale chodníkom je to prechádzková trasa, samozrejme s prevýšením. Je to tip na krátky, nenáročný a pekný výlet .