Veľkouherecký turistický okruh časť 1. - Oselný vrch

Z Veľkých Uheriec, okres Partizánske, vedie náučný chodník, ktorý je súbežný so zeleným turistickým značením. Dĺžka trasy je vyše 18 kilometrov.

Síce sa to nazýva okruh, ale východiskový bod nie je rovnaký s bodom ukončenia túry, takže tie kilometre sa značne predĺžia.

Je však možnosť začať tento okruh nie pri obecnom úrade, ale až pri Uhereckej priehrade, aj keď ani tu začiatok a koniec túry nie je rovnaký.

Aj keď celá trasa chodníka sa nachádza v severnej časti pohoria Tríbeč, nie je šanca tu zablúdiť, celá trasa je dobre označená.

Nádrž na konci obce Veľké Uherce je už pripravená na jarné vody, je čiastočne vypustená.

Veľkouherecká priehrada

Od priehrady pôjdem zeleným turistickým značením smerom na Oselný vrch. Po osadu Fatinovci vedie asfaltovaná cesta, ktorá je dosť nezáživná, aspoň že pohľad na jesene sfarbený les spestruje tento úsek.

les vo farbách jesene

osada Fatinovci

Odtiaľto ďalej vedie lesná cesta po smerovník Vojtechov. Celou dolinou tečie potok Drahožica, ktorý vteká do priehrady, preto aj táto dolina sa nazýva Drahožická.

lesná cesta Drahožickou dolinou

potok Drahožica

Od smerovníka Vojtechov konečne vchádzam do lesa. Trasou mám môj obľúbený peň, keď som išla po tejto trase prvýkrát a uvidela som ho z diaľky, moja fantázia pracovala na plné obrátky. Je to medveď? Nie je?

chodník lesom

medveď

Trasou chodníka je jedno vyhliadkové miesto s umiestnenými lavičkami. Tu je moja "kafepauza".

lavička na "kafepauzu"

Výhľady

Z tohto miesta pokračujem lesnou cestou, po pár metroch sa odbočuje na chodník s výraznejším stúpaním.

lesný chodník

Trasou vykúkalo pár muchotrávok ale jedlé hríby som, napriek vlhku ktoré panovalo v lese, nevidela.

muchotrávka červená

Zo sedla Pod Oselným vrchom je ku skalám prudším stúpaním už len kúsok, je vidieť bralnaté kremencové končiare Oselného vrchu. Končiar vrchu má nadmorskú výšku 632 metrov.

kremence Oselného vrchu

Z vrcholu je kruhový výhľad do okolia.

Na Oselný vrch od priehrady je cca 5,5 kilometra a pohodlným tempom so zastávkami sa na vrchol dostaneme za 2 hodiny. Pod vrcholom je vybudované ohnisko so sedením . je to ideálne miesto na výlet s deťmi ktoré je možnosť spojiť s opekaním. Mňa však ešte čakali ešte ďalšie kilometre, odtiaľto budem pokračovať zeleným turistickým značením na Dobrolínske skaly a odtiaľ späť k priehrade.

posedenie s ohniskom