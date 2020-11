Pri mojej poslednej túre na Vápeč ma upútali skaly na druhej strane doliny. Po návrate som si na mapách obzerala okolie, kade by sa dalo do tých skál dostať značenými chodníkmi. Našla som v nich trasu z Iliavky na Vlčinec.

Od nápadu nemám ďaleko k realizácii tak som si naplánovala výlet do tejto oblasti. Nakoľko je to krátky okruh, okruh je vždy pre mňa výhodou, tak som ho spojila s inými aktivitami.

Iliavka je menšia mestská časť mesta Ilava. Leží v horách, cestou do Iliavky je na oboch stranách údolia vystavané množstvo chát a chatičiek. Dolinou preteká potok Iliavka.

Táto časť Ilavy má aj zaujímavú históriu. V časoch keď Ilavu a okolie ovládli husiti, občania boli na ich strane a všemožne im pomáhali. Po porážke husitov Žigmundom Luxemburským, ten občanov potrestal tým, že mesto zrovnal so zemou. Ilavčania, ktorý prežili, sa stiahli do hôr a založili v horách Iliavku. Neskôr Žigmund povolil návrat obyvateľov a vystavanie mesta, no niektorý z nich už zostali v Iliavke.

Iliavka má okolo 130 obyvateľov, nachádzajú sa tu aj pár starých, už neobývaných domov. Ktovie ako tu žili kedysi ich majitelia, čím sa živili, aký bol ich osud....

prameň pri potoku

Iliavka to však nie sú len staré domy sú tu aj novovybudované ale tie fotím zriedkavo, alebo len z väčšej vzdialenosti, nezasahujem ľuďom do ich súkromia.

Od hlavnej cesty začína modré turistické značenie ktoré ma dovedie lúkou pod kopec. Odtiaľ budem pokračovať miestnym značením na Vlčinec a ďalej k osade Smrčkovci.

pohľad späť na Iliavku

Lúkou sa nedá zablúdiť, po oboch stranách je elektrický ohradník, na lúke sa však pásla len jedna krava.

výhľad na Iliavku spod lesa

Terén miestnym značením je dosť prudko stúpajúci, na chodníku je hrubá vrstva lístia, tak kráčam opatrne. Premýšľam, prečo tento kopec dostal meno Vlčinec. Dúfam, že názov nie je odvodený z vlčieho brlohu, tu by som pred vlkmi neušla.

Občas sú výhľady do doliny, vedie tu hlavná cesta medzi Ilavou a Hornou Porubou. Popri ceste sú učupené domčeky menších obcí.

výstup na vrchol Vlčinca

Vlčinec je zalesnený skalný vrch v Strážovských vrhoch medzi Iliankou a Hornou Porubou. Má nadmorskú výšku 681,6 metrov. Pod vrcholom a tiež na vrchole je vybudované ohnisko. Tento krát vrcholová kniha nebola tak husto popísaná ako na Vápeči, posledný zápis bol tri dni starý, zrejme tento pekný kopec nie je tak často navštevovaný.

Výhľady z Vlčinca.

Pohľad späť na vrchol.

Z vrcholu klesám lesným chodníkom k osade Smrčkovci.

lesný chodník z Vlčinca

Osada Smrčkovci, obývané i neobývané domy.

Z osady sa napájam na modré turistické značenie ktoré ma dovedie lúkami a lesom späť do Iliavky.

Ešte posledný pohľad na Vlčinec z lúky, potom už pridávam do kroku, začína poprchať ....