Nad Hornou Pustou Vsou, časť obce Prašník, sa nachádza rozhľadňa pod Klenovou. Vlastne to nie je ani rozhľadňa, aj keď tomuto účelu zrejme slúži, v popisoch je uvedené, že je to Monitorovacia protipožiarna veža.

Na internete som hľadala značené chodníky k tejto rozhľadni, také to klasické turistické značenie sem nevedie, ani náučný chodník. V rôznych popisoch trasy som sa dočítala o miestnom značení k rozhľadni, tak som si ho išla overiť v praxi.

Trasa začína v Hornej Pustej Vsi, od zákazu vjazdu pri vodnom zdroji. Tu som sa zdržala asi hodinku a pol, z technických príčin. Z rozmočeného okraja cesty, som sa postupne došmykla k ohrade, nebola to príjemná situácia, hlavne keď na okolí je len pár domov a majitelia sa nezdržujú doma. Týmto sa chcem poďakovať aj dvom statným mládencom, ktorý ma, teda moje približovadlo, vytiahli späť na cestu.

Po tomto adrenalínovom zážitku som váhala, či vôbec ísť na rozhľadňu, nakoľko bol pokročilí čas a nevedela som presne určiť koľko času mi trasa zaberie. Ale najlepšie sa človek upokojí v prírode, tak som to riskla s tým, že v prípade stmievania to otočím naspäť.

Popri ohrade vodného zdroja vedie cesta, s modrým turistickým značením, ktoré však odbočuje smerom doprava, cez lúku, ja pokračujem rovno. Tu sa už objavuje aj miestne značenie, bielo-červené šípky, ktoré vedie okrajom lúky popri lese.

začiatok trasy

cesta popri vodnom zdroji

pár posledných domov na okraji lúky

Sem tam sa vyskytuje aj žltá turistická značka, ktorú som však v turistických mapách nenašla, spolieham sa na miestne značenie.

značenie rôzneho druhu

Lesnou cestou sa dostávam do krásneho údolia olemované skalnými útvarmi obrastenými machom, rada by som sa tu zdržala dlhšie, je to tu naozaj pekné, ale čas ma súri.

vydrží ešte slnko?

údolím skalných útvarov

machom obrastené korene stromov

V diaľke počuť lesné mechanizmy, občas aj pílu a dostávam sa na čistinku, kde sú po nich aj blatisté stopy. Tu odbočujem vpravo a lesná cesta ma dovedie k asfaltovanej ceste. Po nej sa ide smerom hore a za chvíľu vidieť aj rozhľadňu.

rozhľadňa, monitorovacia veža, pod Klenovou

Rozhľadňa pod Klenovou je celodrevená, je postavená na betónovom podklade, má výšku 14 metrov, päť poschodí a na každé vedie 13 schodov, teda spolu 65.

Z vrcholovej plošiny je pekný výhľad na okolitú prírodu. Podľa mojich zdrojov tu mali byť aj lavičky, no nie sú, ktovie kto na nich, v ktorej záhrade už sedí.

Výhľady z veže.

Na jednej stránke som našla článok o tejto veži, jej stavbe, je to zaujímavé. Nechápem však jedno, drevo nie je žiadnym spôsobom konzervované, teda natierané, čo určite znižuje jej životnosť.

Čaká ma už len cesta späť, aj keď môj pôvodný plán bol návrat inou trasou, volím si tú, ktorou som prišla, cestou späť už začína byť šero. Na túto rozhľadňu sa určite ešte vrátim a vyhradím si na ňu viac času.