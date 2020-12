Aký si bol rok 2020?

Blíži sa záver roka, hodnotím aký ten rok 2020 vlastne bol. Čo dobrého priniesol? V čom by mal byť ten nastávajúci lepší? Čo môžem ja pre to urobiť?

Otázky ktoré si kladie asi každý z nás. Prechádzam fotografiami, pripomínam si miesta, kde som bola, čo som videla, čo ma na nich stretlo. Pritom ich triedim, opakované zábery vyhadzujem, zálohujem.

Tento rok som pochodila veľa miest, tých atraktívnejších, ako aj tých menej známych. Väčšinu som, aspoň útržkovite, spracovala do blogu a zverejnila. Nechcem sa chváliť čítanosťou mojich blogov, karmou, ktorú články dosiahli, pre mňa je dôležitejšie to, že moje blogy odoberá 74 čitateľov, to znamená pre mňa to, že sú pre týchto ľudí zaujímavé, inšpirujúce.

Nikdy som nepísala o miestach, alebo udalostiach, ktoré som osobne neprešla, alebo nenavštívila. Možno kvetnato nepopisujem, skôr stroho, hlavne základné údaje a trasu, inšpiratívne by mali byť práve fotografie z týchto miest.

Máme nádhernú krajinu, práve toto chcem na svojich blogoch ukázať, ešte je veľmi veľa miest kde by som chcela ísť, vidieť, zažiť, pokiaľ mi zdravie dovolí.

Priznávam sa, dostala som v minulosti ponuku písať na jednu cestovateľskú stránku, odmietla som ju. Nedokázala by som spracovať rovnaké témy systémom prehodenia odstavcov, či fotografií a tváriť sa tak, že je to niečo iné, ako zverejňujem na tejto stránke. Niekto to robí, ale to závisí aj od charakteru človeka, toľko si len dovolí, koľko mu je dovolené.

Nedokážem sedieť na dvoch stoličkách, nad odchodom som zatiaľ vážne neuvažovala. Z blogu.sme však odišlo nastálo už viac kvalitných blogerov, či diskutérov, na iné stránky a nie bez dôvodu. Niektorým išlo a vyššiu čítanosť článkov, lepšiu propagáciu svojej osoby a niektorí radšej odišli, aby sa tu nemuseli dostávať s určitými osobami do neustáleho konfliktu, lebo boj proti nim, je bojom s veternými mlynmi. Je to smutné... ale nad týmto by sa mal niekto iný zamyslieť a nevidieť len jednostranne.

Ja však neodchádzam, zatiaľ, aj keď ma občas napadnú takéto myšlienky, mám tu svojich verných čitateľov, ktorým touto formou ďakujem za priazeň,... ale nikdy nehovor nikdy, stať sa to môže.

Po tejto stránke hodnotím rok 2020 ako úspešný, ale...

Nechcem sa rozpisovať o chorobách, mŕtvych, aspoň pár dní koncom roka chcem mať od týchto tém pokoj. Jóbovými zvesťami z tlače si nepotrebujem zvyšovať čítanosť, informácie takéhoto druhu sa na nás valia z každej strany... Z tejto stránky nebol rok 2020 dobrým rokom. Dúfam a verím, že ten rok 2021 bude lepší a to všetko zlé sa raz skončí...

Prajem všetkým mojim čitateľom, aby ten nový rok bol pre nich šťastnejší, radostnejší ako ten odchádzajúci...