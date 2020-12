Počas týchto obmedzení a tiež aj dôvodu krátkych dní, si vyberám kratšie, málo frekventované turistické trasy, o ktorých sa veľa nepíše, nie sú dosť propagované. Takou trasou je aj výstup na Markovicu.

Markovica je vrch v Strážovských vrchoch, ktorý leží v juhovýchodne od mesta Nová Dubnica, jej časti Veľký Kolačín, v okrese Ilava.

Z centra obce vedie na vrchol miestne modré turistické značenie, z vrcholu sa budem vracať žltým turistickým značením.

Smerovník, teda začiatok trasy, je oproti reštaurácii so zaujímavým názvom Klondajk. Odtiaľto pokračujem uličkami Kolačína, popri novostavbe kostola pod les. Že je čas Vianoc, napovedá len výzdoba, sane nestoja na snehu, ale na tráve. Tento deň tiež vyzerá tak, že bude bezoblačný, teda zatiaľ.

Klondajk

Značenie je dobré, pri smerovníku nás víta aj drevený krokodíl.

Lesná cesta mierne stúpa, vyššie sa už objavujú aj machom obrastené skaly, ako aj malý, miestny lom.

Stále je to lesná cesta, až po smerovník s takým divným názvom, Pivnica. Zrejme ten uzatvorený priestor je pivnica, ktovie čo v nej je. Odtiaľto sa odpájam z lesnej cesty a pokračujem chodníkom, ktorý má už výraznejšie stúpanie. Pri tomto smerovníku sa modré miestne značenie križuje so žltým turistickým značením.

pivnica

Na vyhliadkový bod Kríž pod Markovicou nás nasmeruje smerovník. Najprv som hľadala kríž na najvyššom bode, ale to treba ešte zísť chodníkom nižšie, ten kríž tam naozaj je, aj s vyhliadkou a s vybudovaným sedením.

na vyhliadku Kríž pod Markovicou

smerom k vyhliadke

skaly na vrchole

sedenie a kríž pod Markovicou

záhradkárska osada pod krížom

výhľad na Novú Dubnicu a okolie

Lesným chodníkom pokračujem na Markovicu. Z vrcholu sú obmedzené výhľady, Vyhliadkový bod je nižšie.

obmedzené výhľady

Markovica má nadmorskú výšku 592 metrov.

Markovica, vrchol

Výhľady z vyhliadkového miesta.

Smerom naspäť ma čaká prudšie klesanie na lesnú cestu.

Žltým turistickým značením pokračujem lesnou cestou, popri záhradkárskej osade, späť do Kolačína.

Trasa chodníkov je dobre značená, je nenáročná a vhodná aj pre rodiny s deťmi. Myslela som si, že touto trasou možno nestretnem nikoho, bol to omyl. Stretávala som skupinky, podľa nového bubliny, či už rodinné, alebo priateľské, pekné počasie vytiahlo ľudí do prírody. V tej prírode aspoň človek pozabudne na svoje starosti a to je dobre.