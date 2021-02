Na potulkách - okolie Veľkých Uheriec

Sme čierny, teda podľa COVID automatu, našťastie môžeme aspoň do prírody, aj keď náš okres je pomerne malý, je to lepšie ako nič. Niekedy mám cieľ, kde chcem ísť, inokedy sú to len potulky po okolí.

Tak tomu bolo aj teraz. Svoje „potulky“ som začala pri priehrade v obci Veľké Uherce. Vplyvom posledných silných mrazov je hladina zamrznutá, ale v takomto rannom čase sa na svoju jazdu pripravoval len jeden korčuliar.

obec Veľké Uherce

osamelý korčuliar

&Priehrada nad obcou

Okolo priehrady je cesta pokrytá ľadom, opatrnosť je na mieste. Jesenný výpust znížil hladinu vody a po zamrznutom dne sa dá prísť k potoku, ktorý je jedným z tých, ktoré napájajú priehradu. Teraz jasnejšie vidieť koryto potôčika.

cesta okolo priehrady

koryto potoka

Ďalej sa cesta kľukatí popod horu, povedľa chatovej oblasti.

chaty

Touto cestou som ešte nešla, neviem kde ma dovedie, mojim cieľom je cesta, alebo cesta je cieľ..Prechádzam okolo vodohospodárskej stavby, neskôr v diaľke vidím na kopci strechu chaty či domčeka. Cestou sú stopy po pneumatikách a tiež aj po peších, uvidím, otočiť sa môžem hocikedy.

kríž pod horou

Aj v týchto miestach je ťažba, kmene stromov pripravené na odvoz.

po ťažbe

Prvý domček na štáloch U Benclov. Je tu pár domčekov, chát ale aj novostavby. Zaujal ma gáter na spracovanie dreva, piliny pod gátrom napovedajú, že je ešte stále funkčný.

štál U Benclov

gáter

Nevyhnutnou výbavou takýchto vzdialenejších osád je určite traktor s radlicou.

Ešte som zašla za osadu ale už len na kúsok, stromy vrhali tiene v zasneženom lese. Je čas na návrat.

rovnakou cestou späť

Medzitým slnečné aj keď chladné počasie vytiahlo na korčule mladších, či starších.

Hokejisti

Musela som sa pousmiať aj nad týmto pohodlím domova...

Aj na túlačkách bez cieľa môže byť pekne a zaujímavo, pre mňa určite bolo.