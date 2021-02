Oselný po druhé...

Tento rok už druhý krát som sa rozhodla znova vyraziť na Oselný vrch. Keď to pôjde takto ďalej, mali by mi tam zriadiť pravidelnú linku. Ale naozaj veľa možnosti nemám a zas to bolo iné ako v januári.

Nebudem popisovať trasu je popísaná v týchto 2 článkoch:

https://simunekova.blog.sme.sk/c/547237/velkouherecky-turisticky-okruh-cast-1-oselny-vrch.html

https://simunekova.blog.sme.sk/c/502232/navraty-na-oselny-vrch.html

Na porovnanie zmeny, v januári ešte nebol sneh viď:

https://simunekova.blog.sme.sk/c/552119/oselny-vrch.html

Ale poďte sa prejsť aspoň prostredníctvom fotografií.

Drahožická dolina

Drahožický potok

zelenou za slnkom

drevený macko už nie je to čo býval

lavička a vyhliadka

náhľad do zasneženého lesa

cieľ na dohlad

kremencový vrchol Oselného vrchu

pomedzi skaly a stromy

vrcholové skaly

Oselný vrch je jediný v našom okrese z ktorého je kruhový výhľad.

Čaká ma cesta späť, tak len zakývam na pozdrav...