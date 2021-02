Keď cesta je cieľ... 2

Z opačnej strany mojej cesty rastú nádherné staré duby, teraz v období bez listov najlepšie je vidieť ich ohromné konáre porastené machom. Ktovie čo by nám tie staré stromy vedeli porozprávať....

Jediný farebný bod, reflexné tričko športovca

Pán Ivan, nie sú to výstavné fotografie, fotím len pre radosť moju a možno niektorých komu sa páčia, nemusia sa každému. Zas mi to nevyšlo, nenašla som stromy so zelenými orosenými listami, asi to bude ročným obdobím, na tie si musíte počkať. Verte snažila som sa, tak aspoň niečo, maličkosť aj pre vás.

listy, aj keď sú už suché

aj zelené i keď nie sú na stromoch

malá kvapka vody, aj keď rosa to nebola