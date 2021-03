Keď cesta je cieľ... 5

V poslednom čase sa mi zapáčili rôzne neoznačené chodníky, ktoré ma zavedú na ešte nepoznané miesta. Niekedy je to s pointu, keď ma takáto cestička dovedie na známe miesta, ale nemusí to tak byť...

Na takýchto túlačkách platí len jedno, vedieť sa aj vrátiť.

Zapáčil sa mi kostolík nad obcou Klátova Nová Ves, časť Sádok. Minule bolo krásne hmlisto, dnes to vyzerá na jasnejší deň.

kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov

Teraz si vyberám inú lesnú cestu, smer približne viem, tak ma snáď k nemu aj dovedie. Je to cesta lesom, stromy síce ešte bez šatu, ale vtáčiky veselo štebocú, je to náznak prichádzajúcej jari. Radi si so mnou pohrávajú pokiaľ na ne zaostrím fotoaparát, tak už štebocú niekde inde.

cesta lesom

kvitnúca lieska

sýkorka

brhlík

Pri ceste stojí altánok, je to dobré miesto na rannú kávovú pauzu.

Vo vnútri je nakreslená zaujímavá mapka so smermi na jednotlivých križovatkách lesných ciest. Je to výborná pomôcka neoznačenými cestami.

Cesta ma doviedla k prvej križovatke. Rastú tu skupinky rôzne pokrútených dubov, ďalej sa prechádza kúsok lesom a potom už len výstup na vrchol.

Hore briežkom na Vres.

Vres s nadmorskou výškou 485 metrov je skalnatý kopec v severnej časti pohoria Tríbeč. Vrcholové skalnaté časti sú porastené vresom, zrejme podľa nej je pomenovaný aj tento kopec.

Vrchol Vresu

Vrchol a výhľady navôkol.

trs vresu

V okolí sú listnaté stromy, väčšinou duby, ktoré sú rôzne pokrútené a pokryté machom.

Pekných výhľadov a hlavne zaujímavých stromov nikdy nie je dosť, preto sa vraciam cez vrcholy Trniny a Kozlicu. Tieto miesta už poznám, tak nadobúdam istotu, že sa v tomto Tríbečskom pohorí v tento deň nestratím.

Trniny a Kozlica.

Ešte krátky oddych pri kostolíku, bol to pekný vydarený deň, do týchto miest sa ešte určite vrátim. Možno to bude zas inou trasou.