Kopanica - Skále

V mapách je vyznačený ďalší zaujímavý skalný útvar, Kopanica. To je však jeho oficiálny názov, pre domácich je to Skále. Nie skalie či skaly, ako by som si myslela, neviem či je to miestne nárečie, ale skratka Skále.

Nakoľko to nie je veľmi vzdialené od Kamennej brány, tak si tam urobím zachádzku. Sledujem značenú cestu ku Kamennej bráne ale opačným smerom.

Chodník ma vedie cez les. Ten je už vplyvom slnečných lúčov pekne pruhovaný, takéto lesy mám najradšej, Okrem spevavcov mi prebehli cez chodník srnky, ale boli prirýchle a rýchlo sa aj stratili medzi stromami.

pruhovaný les

Skalný hrebeň je vidieť už z chodníka a za chvíľu je krátka odbočka na hrebeň Kopanica.

skalný hrebeň z chodníka

odbočka na Skále

Kopanica je skalnatý vrch v pohorí Tríbeč, s nadmorskou výškou 523 metrov, v katastri obce Veľký Klíž, okres Partizánske

Vrchol je zarastený a je obmedzený výhľad. Zaujímavé sú však skupinky rôzne pokrútených dubov a tiež aj machom obrastené skaly.

Obmedzený výhľad.

Skaly a stromy na vrchole.

Z diaľky bolo počuť pílenie a búchanie, myslela som si, že v tejto lokalite sa tiež uskutočňuje ťažba, ale bol to omyl. Na neďalekom kopci Chotenovec je vo výstavbe rozhľadňa. V akom štádiu sa nachádza to sa pôjdem pozrieť nabudúce.

https://rrkstto.sk/2021/02/nova-rozhladna-nad-klizskym-hradistom/