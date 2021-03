Rozhľadňa Chotenovec

Na vršku Chotenovec, nad obcou Veľký Klíž, časť Klížske Hradište, v okrese Partizánske je vo výstavbe nová rozhľadňa. Pracovný ruch som postrehla na poslednej potulke po okolí, ale je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Z obce Klížske Hradište vedie viac označených turistických chodníkov od miestneho kostola až za dedinu je to modré značenie, ktoré vedie cez lesy do obce Brodzany. Je to pre mňa už známa trasa, pribudli na nej len cyklisti ako dekorácia pred jedným z domov a kravy na lúke nad družstvom. Tie sima zvedavo obzerali vo svojich zablatených čižmičkách.

Klížske Hradište - kostol

pohľad na rozhľadňu z obce

dekorácia - cyklisti

starý cintorín

zvedavé kravy

Nad pasienkom sa odkláňam od turistického značenia a pokračujem lesnou cestou. Na stromoch je miestne značenie na Chotenovec a Skále.

cesta lesom

miestne značenie

Trasou je označená odbočka na Chotenovec a asi po 250 metroch je predo mnou rozhľadňa. Nie je ešte dokončená, ale veľa jej nechýba. Je včasné ráno, zatiaľ tu nikoho niet, tak si ju obchádzam z každej strany.

Rozhľadňa na vrchu Chotenovec bude mať najvyššie poschodie vo výške 11,2 metra, s celkovou výškou 16 metrov. Stavbu zabezpečuje združenie Tu žijeme.

rozhľadňa

Z rozhľadne budú pekné výhľady do doliny a na vzdialené kopce. Teraz však počasie výhľadom nepraje.

okolie rozhľadne

Po chvíli sa sem doviezla celkom početná pracovná čata. Rozhľadňa by mala byť dokončená do dvoch až troch týždňov, podľa rozsahu vykonaných prác tento termín by mohol byť dodržaný.

Od rozhľadne pokračujem smerom na Skále ale pred nimi odbočím lesnou cestou smerom na Veľký Cerok. Aj napriek počasiu bez slnka, je v lese príjemne, okolo sa ozýva vtáčí spev.

lesný chodník

spevavec

Prichádzam na križovatku lesných ciest. Tu je postavená od roku 1936 červená kaplnka, je tu vybudované aj sedenie s ohniskom. Po krátkom oddychu pokračujem smerom k obci Klížske Hradište.

červená kaplnka

Spev vtáčkov zaniká vo zvuku motorovej píly na svahoch Veľkého Ceroku prebieha ťažba.

do doliny pod Veľkým Cerokom

Moja cesta vedie popri záhradkách naspäť do obce.

Ak bude rozhľadňa dobudovaná, určite sa sem znovu vrátim. Je to nenáročný okruh nad obcou, s výborným miestnym značením a je vhodným výletom aj pre rodiny s deťmi.