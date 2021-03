Keď cesta je cieľ... 15.

Ďalšou mojou zastávkou je neďaleká Veľká skala, najvyšší vrchol síce nie je až tak vysoký. má nadmorskú výšku tiež okolo 500 metrov. Smerujem však na jej skalnú vyhliadku.

Počasie sa umúdrilo, obloha zmodrala a vyšlo slnko aj výhľady sú krajšie.

lesnou cestou

Prichádzam k ďalšiemu seníku a krmidlám, oproti nim je posed. Neverím tomu, že poľovníci chodia na posed pozerať sa na zver ako sa krmi a či mu chutí.

Neďaleko sa nachádza vyhliadka so skalami.

k vyhliadke

Výhľady a kremencové skaly.

V priblížení neďaleké Bralá popísané v predchádzajúcej časti.

V tejto časti pohoria Tríbeč sú kremence taktiež sfarbené do ružova až červena, ale už je to zmes aj so šedou farbou.

kremencové skaly