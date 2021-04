Keď cesta je cieľ...18.

O vrchoch Hlaváčov a Rudica sa veľa nedočítame. Našla som ich náhodne v mapách nachádzajú sa katastri obce Kolačno, okres Partizánske.

Tieto nevysoké kopčeky Hlaváčov 478 m.n.m a Rudica 437 m.n.m, sú ďalšie kremencové hôrky v pohorí Tríbeč ktoré upútali moju pozornosť. Z oboch , respektívne nie z vrcholu, ale z ich bočného hrebeňa sú obmedzené výhľady, plus Hlaváčov ponúka ďalší bónus a to neveľkú jaskyňu.

Vraciam sa na mne už známe miesto do obce Kolačno a odtiaľto lesnými cestami, chodníkmi i bez chodníkov, krížom cez les sa pokúsim dostať k mojim cieľom. Podarí sa? Vopred nikdy neviem, o to je to zaujímavejšie.

lesná cesta

Aj v týchto lesoch je ťažba, ale v tejto doline sú vyťažené stromy sú mladšie a zdravšie, takže fantázia nemusí pracovať, upútala ma však krásna oranžová farba tohto pňa.

žiarivo oranžová farba pňa

zelený peň

Dolinou tečie potôčik a začína kvitnúť záružlie močiarne.

potôčik

záružlie močiarne

Krmidla pre zver, senníky a poľovné posedy akosi patria k sebe. Predstava, že poľovník s flintou chodí po lese a striehne na zver, je naivná. Je iná doba, pekne si sadne na posed a keď sa zver príde nakŕmiť tak si vyberie svoj cieľ, aké pohodlné....

posed

senník

Prechádzam križovatkami lesných ciest, zvádza ma tá lepšia ale mám určitý smer, tak pokračujem tou menej vychodenou a keď v vidím obďaleč kopec a skaly, tak si to nasmerujem krížom.

križovatka lesných ciest

Lesom stúpam ku skalám, tu sa už zelenie tráva a kvitnú prvosienky.

cestou necestou

prvosienka jarná

Skaly, teda neveľké kremencové skalky, obchádzam ich okolo až som natrafila na neveľkú jaskyňu, možno by sa dalo do nej ľahnúť ale postaviť sa určite nie.

skaly Hlaváčova

jaskynka pod skalou

Výhľady z vrcholu skál nie sú, až keď odchádzam smerom na Rudicu je obmedzený výhľad na okolité kopčeky.

výhľady

Vrchol Rudice je zarastený, vyskytujú sa tu obrastené skalky s machom. Nižšie je vyhliadkový bod tiež s obmedzeným výhľadom.

Rudica

výhľad z Rudice

Značne naklonenou rovinou sa spúšťam dolu do údolia .Skalky, pokrútené stromy, kvietky vždy je dôvod sa na chvíľu zastaviť.

smerom do údolia

kvietky na skale

vykrútené stromy

rohatý peň

vtáčia čerešňa v rozkvete

Bol to pre mňa ďalší nepoznaný kút v našom okrese, už tých nepoznaných nie je veľa, ale určite ešte niečo zas nájdem.