Bystričianskou dolinou

Bystričianska dolina leží v katastri obce Bystričany, okres Prievidza. Je to úzka, dlhá dolina v pohorí Vtáčnik. Dolinou preteká potok Bystrica.

Rada chodím do tejto doliny, je to nenáročná prechádzka, ktorú spríjemňuje zurčiaci potôčik so svojimi vodopádikmi, strmé svahy zdobené skalkami, ktoré sú obrastené machom, výhľady na andezitový hrebeň Veľkej skaly.

Bystré vody Bystrického potoka a jej vodopádiky.

Lesná cesta dolinou, strmé svahy...

Veľká skala, Prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany.

Aj na takéto spevavce natrafíte pri vode.

Obrovské balvany obrastené machom.

Voda si ale vždy svoju cestu nájde...

Na dvoch nohách je to stabilnejšie,,, zas som jeden zaujímavý strom našla.

Bystričianska dolina je vhodným tipom na výlet za každého ročného obdobia, pre svoju nenáročnosť aj pre rodiny s malými deťmi.