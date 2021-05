Skalné mesto Benát

Najkrajším sopečným vrchom Pohronského Inovca je 692 metrov vysoký Benát. Týči sa nad obcami Machulince a Žitavany, v okrese Zlaté Moravce.

Na vrchol vedie viac turisticky značených chodníkov či už z obce Machulince, Obyce alebo Žitavany.

Nie je to prvý krát čo som navštívila toto impozantné „skalné mesto“, ale po dlhotrvajúcich dažďoch som sa predpokladala, že výstup z obce Žitavany, červeným turistickým značením, bude menej mokrý a blatistý. Ale vody je veľa a steká cestou i necestou z kopcov.

cesta, potok k smerovníku Vršky

Chodník je miestami len blatistý a inokedy ním preteká voda.

Napriek potôčikom a aj blatistým úsekom som sa rozhliadala nielen pod vlastné nohy. Les voňal jarou, všetko sa navôkol zelenalo i kvitlo.

Prvou mojou zastávkou, ako vždy, bola poľovnícka chatka Hladina. Aj keď je už táto chatka ošumelá, je tu studnička, vybudované ohnisko, ako aj prístrešok. Udivuje ma však to množstvo odpadu. Aj keď nie je rozhádzaný, je na jednej kope, ale nechápem a nikdy nepochopím ľudí, čo si sem prídu poopekať a povedzme si aj popiť, podľa množstva fliaš. Donesú si ťažké batohy s pitím a s jedlom, nedokážu však už ľahké a prázdne obaly si zobrať naspäť. Neviem či očakávajú servis ktorý to bude po nich znášať dolu.

poľovnícka chata Hladina

pozostatky po "homo sapiens"

Pokračujem ďalej na lúku k smerovníku Machulinský škripec. Tu si už ani nemusím dávať pozor kde šľapnem, lúka je doslova napitá vodou, a keď som si doteraz ochránila nohy pred mokrom, v tomto teréne sa mi to nedarí.

Lavička pod mohutným stromom síce láka, ale tie jazierka v okolí už nie.

Od smerovníka pokračujem žltým turistickým značením cez lúku až na vrchol Benátu.

Prechádzam okolo vyťaženého územia, ale ako málokde, tu sa zároveň aj mladé stromky vysádzajú.

cesta medzi výrubom s výsadbou

Značenie ma vedie na lesný chodník a zanedlho je vidieť vrcholové andezitové skaly Benátu.

Andezit je výlevná vyvretá hornina sivej až tmavosivej farby, názov dostal podľa pohoria Andy, kde sa vyskytuje najčastejšie.

Nachádzajú sa tu rôzne skalné útvary ako bašty, veže, stlpy. Z vrcholu pri dobrej viditeľnosti je výhľad na horné Požitavie, Topoľčiansky zámok, hrady Hrušov a Gýmeš.

andezitové skalné útvary

vrcholový kríž a smerovník

Slovenský znak na najvyššom bode

Výhľady.

Pod vrcholom to však už nie je prírodná krása, ale kameňolom, síce vyzerá už ako nefunkčný a dúfam, že takým aj zostane. Snáď časom táto jazva na prírode zas zarastie ale to potrvá ešte dlhé roky.

kameňolom

Byť na vrchole a nepochodiť uličkami skalného mestečka, by bolo chybou.

medzi skalami

Keď pokračujeme ďalej po hrebeni, dostaneme sa k útvarom označovaným ako Kamenné vráta. Je to také menšie akoby „satelitné“ skalné mestečko, kde sú tiež zaujímavé skalné útvary.

smerom na Kamenné vráta

Kamenné vráta

V lepšom počasí je to nenáročná túra, tie skalné útvary sú tak jedinečné, zaujímavé, že je ťažko z nich vybrať to naj. Ale to naj je vidieť všetko naživo....