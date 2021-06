Po hradoch 46. - Ostrý Kameň

Na Slovensku je množstvo hradov, zámkov, kaštieľov, pevností a kláštorov. Vždy keď moje cesty vedú na ešte nepoznaný hrad, tak ich číslujem, dnes je to 46. Ostrý Kameň.

Zrúcanina hradu Ostrý Kameň sa nachádza v katastri obce Buková, v okrese Trnava.

Postavený bol na strmom skalnom ostrohu Zárub, je to najvyššie položený pohraničný hrad v Malých Karpatoch. Jeho úlohou bolo chrániť diaľkovú, obchodnú, tkz. Českú cestu v 13. storočí.

Na hrad vedie viac značených turistických chodníkov, či už zo Smoleníc, cez vrchol Zárub, alebo z obce Buková. Najkratšia trasa na hrad je od vodnej nádrže Buková, žltým turistickým značením ktoré sa neskôr napája na červeno značený turistický chodník.

Vodná nádrž Buková sa nachádza neďaleko obce, slúži na rekreačné účely. Svoj malý raj si tu nájdu milovníci vodných športov ale aj rybári. Nádrž slúži aj na zavlažovanie nižšie položených dedín.

Vodná nádrž Buková

Od nádrže vidieť aj masív Zárub a náznaky hradu Ostrý Kameň, mohutnosť tohto hradu však zaniká v hustom poraste.

Záruby a náznak hradu Ostrý Kameň

Priamo z hrádze vedie žlté turistické značenie ktoré obchádza nádrž a popri poli sa dostávam na okraj lesa, odkiaľ pokračuje červeno značený turistický chodník.

chodník okrajom pola

Na opačnej strane vidieť vrtule veternej elektrárne nad obcou Rozbehy.

Veterné elektrárne nad Rozbehmi

Trasa vedie lesom, kde medvedí cesnak je v plnom rozkvete. Neskôr medvedí cesnak vystriedajú korene, popadané stromy, stúpanie je ostrejšie.

les s medvedím cesnakom

Miestami sú čiastočné výhľady na vodnú nádrž a okolie.

výhľad

Medzi mohutnými stromami objavujem pozostatky hradu.

hrad Ostrý Kameň

Hradná zrúcanina sa nachádza v nadmorskej výške 576 metrov, prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1273.

Dal ho postaviť kráľ Ondrej II. Tento gotický hrad zasadený do vápencovej skaly oddeľovala od hlavného hrebeňa Zárub vysekaná priekopa.

Pre ilustráciu veľkosti hradu Ostrý Kameň kresba od Ing. Miroslava Matejku.

Medzi neskorších majiteľov hradu patrili Mikuláš zo Seče, kráľovský kastelán, ktorý ho dostal do daru od kráľa. Neskôr hrad menil majiteľov medzi nich patril Stibor zo Stiboríc, Kegeličovci, Révaiovci, Turzovci a Forgáčovci. Od 15. storočia patril grófom zo Svätého Jura a z Pezinka.

Koniec hradu nastal pravdepodobne v roku 1704 pri veľkej kuruckej bitke kedy bol pravdepodobne poškodený aj hrad. Posledný majitelia Pálfiovci stratili o poškodený hrad záujem a odvtedy pustol.

Pozostatky hradu Ostrý Kameň.

O hrade Ostrý Kameň koluje nasledovná povesť:

Povesť hovorí o zlej starej žene, ktorej sa všetci na okolí báli. Pomáhala lenivým a hundrala na všetkých, čo pracovali. Jedného dňa sa vybrala do lesa zbierať drevo. Preklínajúc celý svet okolo, zablúdila. Ako blúdila v lese, ocitla sa v hradnej miestnosti preplnenej rôznymi šperkami a klenotmi. Chamtivosť ju ovládla a ona začala brať všetko, čo sa jej len do rúk zmestilo. Nevnímala, nepočula, len hrabala a hrabala cenné predmety. Po treťom zahrmení sa miestnosť s veľkým rachotom zrútila a zlú babu aj s pokladmi naveky uväznila v útrobách hradu. Občas v noci počuť tiché hundranie, to miesto však už nikdy nikto nenašiel…