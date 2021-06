Keď sa nachádzam v oblasti hradu Dobrá Voda a vychádza mi čas, málokedy ho obídem. Je to z obce Dobrá Voda krátka vychádzková trasa s minimálnym prevýšením.

Táto zrúcanina gotického hradu sa nachádza v strednej časti Malých Karpát, nad obcou Dobrá Voda, okres Trnava.

Zo stredu obce sa môžeme na hrad dostať po necelých 2 km červeným turistickým značením, alebo od miestneho cintorína. Trasa je rovnako dlhá a neskôr sa napája na turistické značenie. Výhodou tejto trasy je však to, že si na miestnom cintoríne môžeme obzrieť staré, zaujímavé náhrobky, diela dobrovodských kamenárov.

Na tomto cintoríne je pochovaný aj Ján Hollý, katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ. V obci má zriadenú aj pamätnú izbu.

staré náhrobky

Po krátkej cestičke lesom uvidíme aj pozostatky starého, židovského cintorína.

cesta lesom

pozostatky židovského cintorína

Od tohto cintorína sa napájame na turistický chodník, ktorý nás dovedie priamo k hradu.

značený chodník

hrad Dobrá Voda

Za staviteľa hradu z konca 13. storočia sa považuje Aba Veľký, z hlohoveckej vetvy. V roku 1320 ho vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, neskôr bol kráľovským majetkom. Koncom 13, storočia až do polovice 14. storočia hrad vlastnili Stiborovci a neskôr Országhovci.

Práve Országhovci rozšírili hrad o delovú baštu a barbakan a pristavili dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami.

Neskôr hrad patril chorvátskym šľachticom Choronovi a Ungnadovi poslednými vlastníkmi hradu bola rodina Erdődyovcov.

Neskôr hrad začal pustnúť, rodina obývala mnohé kaštiele a paláce, hrad v 18. storočí slúžil ako väzenie. Dielo skazy vykonal blesk v roku 1792 a hrad vyhorel.

O obnovu a konzerváciu hradu Dobrá Voda od roku 2007 na základe dobrovoľníctva sa stará o.z. Renova, ich zásluhou sa hrad zachová pre budúce generácie.

Ale poďme sa poprechádzať po hrade a jeho zákutiach.

Z hradu sú obmedzené výhľady.

Ako o každom hrade, aj o Dobrovodskom kolujú nasledovné povesti:

Kráľ a chlapec

Kráľ Žigmund mal veľké starosti so svojimi veľmožmi, ktorí ho neposlúchali a neustále štvali proti nemu. Pre ich výčiny sa musel vrátiť z cudziny domov. V prvej dedinke zazrel kŕdeľ detí, ako sa hrajú na vojakov. Vladárovi sa najviac pozdával ich smelý vodca. Chlapca si vzal k sebe, dal ho vyštudovať a dospelého zaradil do svojho vojska. Šuhaj sa v kráľovských službách osvedčil, získal zemiansku hodnosť s menom Országh a jeho syn sa stal neskôr pánom dobrovodského hradného panstva.

Bludný rytier

Za temných nocí vídať na hradbách bludné zjavenie rytiera, ako krajine i nebesám hrozí plamenným mečom. Má to byť duch niekdajšieho majiteľa Dobrej Vody, ktorého kráľ pre napáchané zbojstvá prikázal vsadiť do temnice hradu a on tam v útrapách našiel smrť.

Zázračný prameň

Chorému kráľovi v krajine žiaden lekár nevedel pomôcť. Vyliečil ho až zázračný prameň Dobrej Vody, vyvierajúci zo zeme na mieste dnešného hradu a jednej z ciest, ktorý mu poradila dievčina z miestnej osady. Za odmenu si okrem množstva dukátov mohla so svojím milým postaviť pri žriedle príbytok. Postupne však spyšnela a do svojho muža toľko domŕzala, až bol z chalúpky dom a neskôr z domu hrad. Tu však prameň začal trucovať, pretože stavbou hradu mu preťali žilu. Vyschol a voda vyšla na povrch mocným prúdom poniže podhradskej osady, odkiaľ ju na hrad museli vynášať. Žena v strachu pred kráľovým hnevom ušla a prameň Dobrej Vody slúži všetkým ľuďom dodnes.