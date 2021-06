Trebichava – Kňaží stôl – Bradlo

Od slov k činom som nikdy nemala ďaleko, tak som si vyhliadla zas inú trasu na Bradlo, teraz cez Kňaží stôl, na ktorom som minule nebola.

Trebichava je malá dedinka v okrese Bánovce nad Bebravou, tiež jedna z tých z ktorých cesty ďalej nevedú. Leží v tkz Slatinskej brázde, obkolesená Strážovskými vrchmi, cez obec preteká potôčik.

uličkou obce

Ale aj z tejto dedinky vedie cesta ďalej, len sa musíme pustiť po nej pešo. Vedie tu zelené turistické značenie do Trebichovskeho sedla, pod Kňaží stôl.

Na konci obce sa nachádza danielia obora, ktoré som vyrušila zvončekmi, tak odkiaľ prišli tadiaľ aj odchádzali.

vyplašené daniele

pohľad späť do dedinky

Chodník z obce vedie okrajom lúky, je príjemne pod mrakom.

lúka nad obcou

Neskôr vchádzam do miešaného lesa, v ktorom prevládajú ihličnaté stromy. Chodník je príjemný, s miernym stúpaním až do Trebichovského sedla.

chodník lesom

V Trebichovskom sedle je označený prístupový chodník na Kňaží stôl. Tu je už chodník stúpajúci, ale to je normálne, do nadmorskej výšky 637 metrov treba vyšľapať. Na vrchole je prvý obmedzený výhľad ale pokračuje sa chodníkom cez vrchol, ako keby naspäť do dediny a tam je už výhľad otvorený.

označenie odbočky

Územie Kňaží stôl, je Národná prírodná rezervácia od roku 1988, na rozlohe 88 ha. Predmetom ochrany sú ukážky prirodzených bučín, xerotermných dúbrav, stepných a lesostepných spoločenstiev Strážovských vrchov s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín (aj z čeľade vstavačovitých) a živočíchov.

prvý výhľad

strom s hubovým klobúčikom

chodník vrcholom

vrchol a vyhliadky

Z vyhliadky sa vraciam do sedla a pokračujem modrým turistickým značením na Bradlo.

vrcholom späť na značenú trasu

Zaujímavé je že prechádzam krajom viacerých Národných prírodných rezervácií a to Udrina, Ľutovský Drieňovec, aby som prišla do prírodnej rezervácie Bradlo.

chodník s modrým turistickým značením

Z turistickej značky na vrchol je pre mňa už známy chodníček, posedela som si na vyhliadke s lavičkou, mráčiky ustúpili a vraciam sa späť rovnakou trasou.

Bradlo a vyhliadky