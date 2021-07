Čriepky z Beckova

Beckov je obec v okrese Nové Mesto nad Váhom, bol jedným z prvých stredovekých miest na Považí. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1208.

Dominantou Beckova je stredoveký hrad z 13. storočia, ktorý v 14. storočí patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, neskôr Stiborovi zo Stiboríc a Bánfiovcom. Hrad je postavený nad dedinou na na strmom šesťdesiat metrovom brale. V roku 1729 hrad vyhorel.

hrad Beckov

Ale Beckov to nie je len hrad, nachádza sa tu viac historických pamiatok.

Na námestí sa nachádza Stiborov stlp, v pozadí kostol sv. Štefana kráľa.

Stiborov stĺp

Kostol sv. Štefana kráľa z roku 1424 je postavený na mieste staršieho kostola. Veža kostola bola dostavaná v roku 1770.

kostol sv. Štefana

Keď ideme cestou k hradu, nemôžeme prehliadnuť židovský cintorín. Ten je rozdelený na dve časti, mladšie hroby sa nachádzajú v časti pod vstupom na hrad, staršie na východnej strane hradného svahu. Od roku 1991 je cintorín vedený v zozname kultúrnych pamiatok.

židovský cintorín

staršia časť židovského cintorína

Vstup do hradu ma láka, ale ten si nechám na iný termín, pokračujem vychodeným chodníkom na Hôrku so zvonicami.

vstup do hradu

hrad Beckov

výhľad z hradného vrchu

Murované zvonice na Hôrke boli postavené koncom 18 a začiatkom 19. storočia Sú to rovnaké jednopodlažné stavby so štvorcovým pôdorysom. Z hôrky sú výhľady na hrad, na obec a do širokého okolia.

zvonica

druhá zvonica

Výhľady z Hôrky.

Evanjelický kostol

Pod Hôrkou sa nachádza evanjelický kostol z roku 1791-1792.

Na vedľajšej fare je pamätná tabula Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.

Odtiaľto sa vraciam uličkou ku Františkánskemu kostolu a kláštoru, ktorý začal stavať v 17. storočí gróf Valentín Balaša. Kostol je zasvätený sv. Jozefovi Pestúnovi. Cestou obdivujem aj kúriu Dubnických v centre Beckova, pekná stavba, škoda však, že takto chátra.

kúria Dubnických

Františkánsky kostol

Hneď oproti kostolu sa nachádza park, je tu pamätník bojovníkom za slobodu.

pamätník